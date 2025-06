Plan republicano de cupones de alimentos viola reglas del Senado de EEUU, otro revés para Trump

Activistas de la Campaña de los Pobres protestan contra las reducciones de gastos en Medicaid, cupones de alimentos y ayuda federal del proyecto de ley de gastos e impuestos del presidente Donald Trump en el que trabajan esta semana los republicanos del Senado, fuera de la Corte Suprema en Washington, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved