La directora del Fondo para la Defensa de los Niños, Graciela Camarena, ayuda a Lucía Salazar a llenar formularios de Medicaid para su familia en Pharr, Texas, 13 de noviembre de 2023. Hasta 30 millones de los estadounidenses más pobres podrían quedar excluidos del Medicaid, el programa gubernamental de asistencia médica para pobres y discapacitados, debido en gran parte a los errores en las cifras estatales. Expertos en pobreza dicen que el gobierno en Washington no toma medidas adecuadas para impedirlo. (AP Foto/Michael Gonzalez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.