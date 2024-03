El equipo de Trump recorta el personal del Comité Nacional Republicano, según fuentes de AP

Lara Trump, recién elegida copresidenta del Comité Nacional Republicano, a la derecha, y el recién elegido presidente del comité, Michael Whatley, saludan a los asistentes desde el escenario tras la sesión general de la Reunión de Primavera del Comité Nacional Republicano, el viernes 8 de marzo de 2024 en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.