EEUU y Reino Unido realizan nuevos ataques contra objetivos hutíes en Yemen

Izquierda a derecha, secretario de Defensa de EEUU Lloyd Austin, Jefe de Estado Mayor Conjunto, general CQ Brown y sargento mayor de Marines, Troy E. Black, observan el traslado de restos de tres soldados muertos en un ataque de dron en Jordania, en la base aérea Dover, Delaware, EEUU, 2 de febrero de 2024. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.