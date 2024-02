EEUU y Reino Unido continúan sus ataques contra objetivos hutíes en Yemen

Esta imagen proporcionada por la Armada de Estados Unidos muestra un caza de combate partiendo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) durante operaciones aéreas sobre el Mar Rojo, el 22 de enero de 2024. (Kaitlin Watt/U.S. Navy via AP)

Los objetivos hutíes estaban en 13 lugares diferentes y fueron atacados por aviones de combate estadounidenses F/A-18 desde el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y por los destructores de la Marina USS Gravely y USS Carney que disparaban misiles Tomahawk desde el Mar Rojo, indicaron funcionarios de Estados Unidos a The Associated Press. No estaban autorizados a hablar públicamente sobre la operación militar y hablaron bajo condición de anonimato.