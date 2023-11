EEUU: Cámara baja vota en contra de llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declara durante una audiencia de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado en torno a una solicitud de fondos suplementarios que presentó el presidente Joe Biden, el miércoles 8 de noviembre de 2023, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.