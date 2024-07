Director interino del Servicio Secreto se dice “avergonzado” tras atentado contra Trump

El representante de Ohio, Jim Jordan, escucha mientras la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, comparece ante la Comisión de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes sobre el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en un evento de campaña en Pensilvania, en el Capitolio, Washington, el lunes 22 de julio de 2024. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.