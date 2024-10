Del desierto a Las Vegas: Cómo la lucha electoral sobre inmigración afectaría la economía de Nevada

Erika Márquez, a la izquierda, abraza a Leticia Pinedo después de una reunión en la organización sin ánimo de lucro Make the Road Nevada, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Las Vegas. Márquez es beneficiario de una amnistía del gobierno de Obama para inmigrantes traídos a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Haydee Zetino espera el autobús después de trabajar un turno como mucama en el hotel-casino Harrah's junto al Strip de Las Vegas, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Las Vegas. Zetino, migrante de El Salvador, obtuvo el estatus de protección temporal desde que llegó tras un gran terremoto en 2001. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

