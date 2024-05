Cientos de manifestantes propalestinos conmemoran en Washington un presente y pasado dolorosos

Una niña de 7 años de Springfield, Virginia, que viste un atuendo tradicional, levanta el puño en brazos de su abuelo, de origen palestino, en una manifestación propalestina, el sábado 18 de mayo de 2024, en el National Mall, cerca del Capitolio, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.