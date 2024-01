Biden y Scholz discutirán la ayuda a Ucrania en Washington

El canciller alemán Olaf Scholz llega a la reunión de gabinete en la cancillería en Berlín, 24 de enero de 2024. El presidente estadounidense Joe Biden recibirá al canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca el 9 de febrero en momentos que Occidente tiene problemas para enviar ayuda a Ucrania en la guerra contra Rusia. (AP Foto/Markus Schreiber) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved