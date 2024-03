Barcos del Ejército de EEUU zarpan en misión para construir muelle flotante frente a costa de Gaza

Un grupo de soldados de la 7ma Brigada de Transporte se despiden de la tripulación del USAV Monterrey mientras se aleja del muelle y emprende una misión humanitaria hacia la Franja de Gaza, el martes 12 de marzo de 2024, en la Base Conjunta Langley-Eustis en Hampton, Virginia. (AP Foto/John C. Clark) Copyright The Associated Press. All rights reserved