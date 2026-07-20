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EEUU impone arancel del 50% a bienes canadienses por disputas sobre autos y queso

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el lunes aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, alegando que Canadá ha discriminado injustamente a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca, en Washington, el 2 de abril de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)
ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca, en Washington, el 2 de abril de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo) AP

La medida podría desatar una nueva ola de caos económico, con riesgo de una inflación más alta y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente entrelazadas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El funcionario del gobierno que adelantó la medida manifestó que Canadá era una de las pocas naciones, aparte de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas.

El funcionario, que insistió en mantener el anonimato durante una llamada con periodistas para adelantar las acciones del presidente, señaló que Trump firmó tres proclamas para poner en marcha los aranceles en virtud de la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930. Varios legisladores demócratas propusieron el año pasado derogar esa sección porque, según dijeron, Trump podría usarla para desestabilizar la economía.

Los aranceles del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes que anteriormente habían estado protegidos de impuestos a la importación por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Ese pacto comercial de 2020 expiró recientemente y desencadenó una nueva ronda de negociaciones que podría prolongarse hasta 2036.

El funcionario agregó que Trump también pidió a sus asesores que estudien aranceles adicionales a Canadá porque sus incendios forestales perjudicaron la calidad del aire en Estados Unidos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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