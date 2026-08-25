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EEUU emite alerta de seguridad en ciudad fronteriza de México y suspende actividades consulares

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los estadounidenses que planean visitar Mexicali, en el norte de México, y suspendió temporalmente las actividades consulares en esa ciudad fronteriza ante una “amenaza potencial”, sin ofrecer detalles.

En la notificación, que se difundió la noche del lunes, se señala que debido a información sobre “una amenaza” se suspendieron las actividades consulares y viajes hacia la capital del estado de Baja California que está frente a la ciudad estadounidense de Calexico.

Estados Unidos no dio precisiones sobre la amenaza ni a quién estaba dirigida y sólo pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de un incidente y estar atentos al entorno.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó cerca de la medianoche en un mensaje en su cuenta de X que las autoridades mexicanas se mantienen activas y que se reforzaron los operativos de seguridad en la capital del estado.

Mexicali, de más de un millón de habitantes, es una de las ciudades más pobladas de la frontera mexicana y tiene una importancia estratégica debido a la estrecha relación comercial y social que mantiene con Calexico.

FUENTE: AP

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