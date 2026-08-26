Dueños de la NFL aprueban por unanimidad la venta de los Seahawks a Vinod Khosla y su familia

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La familia de Vinod Khosla (segundo desde la izquierda), nuevo dueño de los Seahawks de Seattle, posa con el comisionado de la NFL Roger Goodell (centro) durante una rueda de prensa, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, felicitó a la familia Khosla por tener un “gran sentido del momento” al comprar al equipo, que viene de conseguir su segundo campeonato del Super Bowl en la historia de la franquicia.

“No es muy frecuente que puedas comprar a un equipo campeón del Super Bowl, pero ustedes lo han hecho", indicó Goodell. "Muchos de nuestros miembros se esfuerzan por encontrar la manera de llegar al Super Bowl y ganar un trofeo, y ustedes pronto entrarán en su nuevo edificio con un trofeo nuevo y reluciente allí esperándolos”.

El acuerdo de venta por 9.612 millones de dólares se anunció el 11 de julio y esperaba la aprobación del miércoles en una reunión especial de propietarios en Atlanta para quedar finalizado. La venta se realizó de acuerdo con los deseos del fallecido propietario del equipo, Paul Allen.

Vinod Khosla es el fundador de Khosla Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley. Su patrimonio neto actual es de 13.700 millones de dólares, según Forbes.

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FUENTE: AP