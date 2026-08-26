Dolly Parton construyó un mundo mejor, con pedrería y canciones

La estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood adornada con flores el martes 25 de agosto de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Enorme, a pesar de medir poco más de 1,50 metros, la estrella del country, actriz, filántropa, empresaria y entusiasta de los parques temáticos que murió el martes trascendió la celebridad entre pedrería y flecos. Fue acogida por fans de todos los géneros, razas y clases, y encarnó una mitología normalmente inaccesible incluso para las figuras históricas más influyentes.

Cuesta nombrar a una artista más adorada: alguien capaz de soltar un chiste subido de tono con una sincronía perfecta segundos antes de interpretar un clásico folk de su propia autoría. (Aquí es donde, si Parton estuviera leyendo, entraría un comentario autocrítico, para que nadie olvide que también era una bromista de agudeza fulminante).

A lo largo de sus proyectos, Parton trabajó para construir un mundo mejor, al tiempo que se volvía inseparable del imaginario estadounidense. Es uno de sus mayores legados: tomar lo que tienes y ayudar a alguien con ello.

En 2015, cuando Parton regresó al Ryman Auditorium de Nashville, el locutor del Grand Ole Opry Bill Cody la presentó como “la artista más querida de todos los tiempos”, y enseguida lo corrigió a “la artista femenina”. Como ha demostrado la historia, la primera definición era la correcta.

El legado de Parton comienza con la inmortalidad de su música: la composición como consuelo, un ejercicio de creatividad y una capacidad inquebrantable para convertir la experiencia en arte. A lo largo de su carrera, Parton escribió e interpretó éxitos imperecederos (“Jolene”, “Coat of Many Colors”, “Little Sparrow”, elija el que quiera) y otros que cobraron vida propia (sobre todo “I Will Always Love You”, inmortalizada por Whitney Houston).

Parton creció en la pobreza, una de 12 hijos en el condado rural de Sevier, en el este de Tennessee, donde empezó a escribir canciones cuando era apenas una niña. A los 10 años ya estaba en la radio y la televisión en Knoxville, Tennessee. A los 13 debutó en el Grand Ole Opry. A los 21 se incorporó a “The Porter Wagoner Show”, y su poder estelar eclipsó rápidamente al presentador.

Los logros, y las pruebas y tribulaciones que los acompañaron, que ella se sacudía de encima con una resiliencia envidiable, llegaron rápido y sin tregua, como ocurre con los talentos irrepetibles. Están los 10 Grammy, las numerosas incorporaciones a salones de la fama y el hecho de que revolucionó el mundo del country para las mujeres junto a Loretta Lynn y Tammy Wynette, abriendo un camino para que pudieran fluir entre géneros. Pero también están sus incursiones en Hollywood. Dice mucho que su primer largometraje, “9 to 5”, celebrara a las mujeres en el trabajo y pusiera en jaque a sus jefes taimados.

Uno de sus superpoderes se asentaba en una especie de ironía: todo en Dolly Parton es verdaderamente Dolly Parton o, de lo contrario, ella no participaría, hasta las pestañas postizas y las grandes pelucas. Construyó un imperio económico con sensibilidad doméstica. Si la autenticidad es moneda en la cultura popular, Parton le mostró al mundo cómo se hace.

Una iconoclasta de verdad

Hay un momento en su especial televisivo de 1983, “Dolly in Concert”, en el que Parton se llama a sí misma “la punk rockera original”. Es una descripción adecuada: armada con un uniforme de tacones altos, uñas acrílicas (mejores para escribir canciones), ropa ajustada y un gran peinado rubio tipo colmena, la imagen de Parton bastaba para escandalizar. Los chistes sobre sus pechos fueron habituales durante décadas; ella los blandía como un arma.

Su primera gran oportunidad llegó en 1967 con un sencillo, irónicamente titulado “Dumb Blonde”. Es una ingeniosa reprimenda a un hombre que llama tonta a una mujer. Fue fabulosamente malinterpretado y tergiversado, anticipando la maravillosa hipocresía inherente a muchas muestras públicas de aprecio hacia Parton: ella tenía plena autonomía; si alguien le hace un comentario vulgar, ella se queda con la última carcajada. Siempre.

Ese espíritu también estaba presente en sus emprendimientos empresariales. Demasiado pobre para viajar a Disneyland cuando era niña, Parton abrió en 1986 su parque de atracciones en Pigeon Forge, Tennessee: Dollywood. Muchos pensaron que era una mala idea; resultó ser su negocio más lucrativo. Y, lo que es crucial, también es una bendición para la economía local. Según un estudio de 2021 del Tennessee Aviation System Plan, Dollywood genera 1.800 millones de dólares cada año.

Una gran unificadora

La carrera de Parton despegó en los transformadores años 60, alineándose perfectamente con el surgimiento del movimiento de liberación de las mujeres. Aunque ella no usó la palabra, gran parte de la trayectoria de Parton, y en particular su composición, se ha visto como una forma de feminismo. Ahí está el éxito temprano de 1968, “Just Because I’m a Woman”. El dulce soprano de Parton y su trémolo idiosincrático se lucen por completo mientras le recuerda a su pareja masculina que no debe juzgarla por haber tenido parejas sexuales previas, porque él ha hecho lo mismo. “Mis errores no son peores que los tuyos”, canta, “solo porque soy una mujer”.

O considere “Down from Dover”, de 1970, una canción lacrimógena sobre una adolescente embarazada abandonada por su familia y por el padre del bebé. Da a luz a un bebé muerto, sola, sin atención médica. “Supongo que de algún modo extraño ella sabía que nunca tendría unos brazos de padre que la abrazaran”, canta Parton. “Y morir fue su manera de decirme que él no iba a bajar de Dover”. Era evocadora entonces y lo sigue siendo ahora.

Aun así, a través de las divisiones políticas, Parton es recibida con los brazos abiertos. Puede tener que ver con que, cuando se trataba de la línea partidista con mayúsculas, Parton valoraba el apoliticismo. Durante las elecciones presidenciales de 2016, comentó que una mujer haría un gran trabajo en el cargo. Cuando se interpretó como un respaldo a la candidata demócrata Hillary Clinton, aclaró que sus palabras se habían sacado de contexto. Nunca dijo por quién votó. Y rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad tres veces, dos de manos del presidente Donald Trump y una del presidente Joe Biden, para no parecer parcial. Como resultado, fue querida por todos, incluso en periodos de división sin paliativos.

Una filántropa fantástica

Con la misma determinación que exhibía en sus actuaciones, Parton se dedicó al trabajo benéfico.

En 1988, lanzó la Fundación Dollywood, concebida originalmente para combatir las tasas de abandono escolar en la secundaria. Su Buddy Program de principios de los años 90 emparejaba a estudiantes de secundaria básica en el condado de Sevier y les daba 500 dólares a cada uno si ambos terminaban la preparatoria. En 2016, cuando los incendios forestales arrasaron sus montañas natales, las Montañas Humeantes, la fundación anunció que entregaría 1.000 dólares al mes durante seis meses a las familias que perdieron sus hogares. Al año siguiente, se reveló que el My People Fund de la fundación ayudó a 900 familias con aproximadamente 9 millones de dólares en los primeros seis meses tras los incendios.

En 1991, creó un santuario para águilas calvas que no podían sobrevivir en libertad; en 2000, inició una beca universitaria que otorgaba 15.000 dólares a cinco estudiantes del último año de preparatoria en el condado de Sevier. En 2020, donó 1 millón de dólares a la investigación sobre COVID-19 en la Universidad de Vanderbilt, lo que ayudó a financiar la vacuna de Moderna.

La más conocida es su Imagination Library, fundada en 1995. El padre de Parton era analfabeto; eso la inspiró a crear una organización que proporciona libros a quienes no tienen recursos. Para 2025, había regalado más de 200 millones de libros a niños necesitados.

Parton fue verdaderamente única: una heroína generosa del country, del sur de un pueblo pequeño, convertida en fenómeno global.

“Espero que se me recuerde como alguien que intentó hacer algo bueno en el mundo”, le dijo a The Associated Press en 2024. “Y que dejó, ya sabes, algunas cosas buenas atrás”.

FUENTE: AP