Dodgers anotan 5 carreras con 2 outs ante Michael King y vencen 7-0 a Padres

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Tommy Edman de los Dodgers de Los Ángeles bañado en semillas tras su jonrón solitario en la sexta entrada ante los Padres de San Diego el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Dodgers (97-60) se colocaron a un juego del campeón de la División Central de la Liga Nacional, Milwaukee (98-59), por la mejor marca de las mayores y la ventaja de local durante toda la postemporada. Sin embargo, los Cerveceros poseen el desempate por enfrentamientos directos.

Los Ángeles necesita una victoria o que Atlanta pierda para asegurar un pase directo a la primera ronda y avanzar a la serie divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers, campeones del Oeste de la Liga Nacional, mejoraron a 15-5 en septiembre con su quinta victoria consecutiva; los Padres cayeron a 14-5 y vieron cortada su racha de cinco triunfos.

El dominicano Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, de San Diego, se combinaron para irse de 7-1 con cinco ponches.

Michael King (12-10) salió después de cuatro entradas en su 32da apertura de la temporada, la mayor cifra de su carrera. El derecho permitió cinco carreras y seis hits y ponchó a cinco, mientras se terminó su racha de cuatro victorias seguidas.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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