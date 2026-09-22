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Diamondbacks vencen 7-2 a Rockies que llegan a 100 derrotas por cuarta campaña consecutiva

DENVER (AP) — Nolan Arenado conectó su 28.º jonrón de la temporada, la mayor cantidad del equipo, entre sus tres imparables; Michael Soroka ponchó a nueve en siete entradas en las que permitió una carrera, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el martes 7-2 a Colorado, provocando la 100ma derrota de los Rockies esta campaña.

Nolan Arenado de los Diamondbacks de Arizona hace un gesto al bullpen tras correr las bases tras su jonrón en la séptima entrada ante los Rockies de Colorado el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
Nolan Arenado de los Diamondbacks de Arizona hace un gesto al bullpen tras correr las bases tras su jonrón en la séptima entrada ante los Rockies de Colorado el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

La victoria mantuvo a los Dbacks a cuatro juegos de Filadelfia en la carrera por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Nacional, con cinco partidos de temporada regular restantes para ambos equipos.

La derrota de los Rockies convirtió a Colorado en la primera franquicia en perder al menos 100 juegos en cuatro temporadas consecutivas desde los Mets de Nueva York de 1962-65.

Arenado, cuatro veces All-Star durante su etapa con Colorado, extendió a 16 juegos su racha embasándose. En ese lapso está bateando para .379 con siete jonrones y 14 carreras impulsadas.

El venezolano Gabriel Moreno impulsó dos carreras, con lo que llegó a 10 carreras impulsadas en los últimos 16 juegos de Arizona. El dominicano Geraldo Perdomo sumó tres hits y una carrera impulsada para los Diamondbacks.

En cuatro aperturas contra los Rockies esta temporada, Soroka (9-5) ha permitido apenas cuatro carreras limpias en 23 entradas, con 23 ponches y seis bases por bolas.

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