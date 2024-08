Gloria, lágrimas y decepciones de Latinoamérica en Juegos Olímpicos de París

La dominicana Marileidy Paulino celebra tras ganar los 400 metros en el atletismo de los Juegos Olímpicos de París, el viernes 9 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La dominicana Marileidy Paulino celebra tras ganar los 400 metros del atletismo de los Juegos Olímpicos de París, el viernes 9 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El argentino José Torres hace una pirueta durante la final del BMX freestyle de los Juegos Olímpicos de París, el miércoles 31 de julio de 2024. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La brasileña Rebeca Andrade celebra tras ganar la medalla de oro en el ejercicio de piso de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cubano Mijaín López cuelga sus zapatillas tras derrotar al chileno Yasmani Acosta en la final de los 130 kilogramos de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La chilena Francisca Crovetto besa su medalla de oro tras ganar el skeet femenino del tiro de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 4 de agosto de 2024, en Chateauroux, Francia. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colombiano Ángel Barajas celebra tras ganar la medalla de plata en la barra fija de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Osmar Olvera muerde la medalla de bronce que consiguió en el trampolín de tres metros de los Juegos Olímpicos de París 2024 el jueves 8 de agosto del 2024 en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Dar Yasin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Prisca Awiti, judoca mexicana, festeja tras derrotar a la croata Katarina Kristo en la semifinal de menos de 63 kilogramos de los Juegos Olímpicos, disputada en el Campo de Marte, en París, el martes 30 de julio de 2024 (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ecuatoriano Brian Daniel Pintado posa con la bandera de su país frente a la torre Eiffel tras cruzar primero la meta de la prueba de 20km de marcha atlética, en los Juegos de París, el 1 de agosto de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved