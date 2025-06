El Thunder, campeón de la NBA al vencer 103-91 a Pacers con un brillante Shai Gilgeous-Alexander

Jalen Williams (8), del Thunder de Oklahoma City, dispara ante la marca defensiva de Ben Sheppard (26), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego decisivo de las Finales de la NBA, el domingo 22 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jalen Williams (8), del Thunder de Oklahoma City, reacciona después de encestar un triple durante la segunda mitad del séptimo y decisivo juego de las Finales de la NBA frente a los Pacers de Indiana, el domingo 22 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Julio Cortez)

Shai Gilgeous-Alexander, izquierda, del Thunder de Oklahoma City, tira a la canasta frente a Andrew Nembhard, de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del séptimo y decisivo juego de las Finales de la NBA, el domingo 22 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings)