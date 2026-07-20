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Declaran estado de excepción en algunas zonas de Chile por fuertes temporales; hay 5 muertos

SANTIAGO (AP) — El gobierno de Chile declaró el lunes el estado de catástrofe en parte del país debido a las fuertes lluvias que azotan la nación, que han dejado al menos cinco muertos, 17 heridos y casi 100.000 personas aisladas.

Una mujer se protege con un paraguas al caminar bajo una tormenta en Santiago, Chile, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)
Una mujer se protege con un paraguas al caminar bajo una tormenta en Santiago, Chile, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Diez de las 16 regiones del país permanecen con alertas meteorológicas a raíz de la llegada de un sistema frontal a fines de la semana pasada que trajo consigo temporales, fuertes vientos, nevascas y deslizamientos de tierra desde el norte hasta el sur.

Se registra además al menos una persona desaparecida, mientras que 98.981 están aisladas y otras 1.179 albergadas, según informó en su más reciente balance el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Tras una reunión para monitorear daños y medidas preventivas, el presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el estado de catástrofe por emergencia ambiental, una medida que se aplica en situaciones excepcionales y otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas para acelerar la ayuda, seguridad y reconstrucción.

“En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama”, expresó el mandatario.

La medida, agregó, fue dictaminada en medio de severas afectaciones como cortes de suministro de agua potable, desplazamientos de tierra, aumento de los caudales de ríos e interrupciones de la energía eléctrica. “Todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”, completó.

Las fuertes lluvias que azotan al país desde el pasado jueves han dejado además unas 2.205 personas damnificadas y 35 viviendas completamente destruidas, mientras que más de 15.000 han sufrido daños de diferentes proporciones, de acuerdo con Senapred.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en decenas de comunas de las regiones del Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, donde está Santiago. En la capital, la jornada transcurría con casi total normalidad, aunque algunas calles fueron cortadas debido a anegamientos y algunos accesos del metro tuvieron que ser cerrados debido a la acumulación de agua en su interior.

La Dirección Meteorológica de Chile prevé para los próximos días intensas precipitaciones, heladas nevadas y vientos, aunque las condiciones podrían suavizarse a partir del miércoles.

FUENTE: AP

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