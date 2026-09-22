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De la Espriella ordena militarizar ciudad del Caribe colombiano ante presión de grupo ilegal

BOGOTÁ (AP) — El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el martes militarizar Santa Marta, una de las principales ciudades del Caribe colombiano, ante la presión ejercida por el grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, declaró De la Espriella en la red social X.

El mandatario aseguró que el grupo armado ilegal pretende “incendiar” parte del Caribe, como consecuencia de la operación policial informada la víspera en la que murió José Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo cabecilla del grupo.

La operación, que tuvo refuerzos terrestres y aéreos, fue realizada en zona rural de Santa Marta, donde se reunían presuntos integrantes de las ACSN. La policía detalló que murieron siete personas y tres más fueron capturados.

El martes, el comercio de la ciudad cerró en su mayoría y ciudadanos publicaron en redes sociales videos de hombres armados intimidando a los pobladores a plena luz del día.

“Han amenazado a comerciantes, pobladores, transportadores y están cometiendo toda suerte de desmanes”, afirmó De la Espriella, quien dijo que lideraría desde Santa Marta las acciones de seguridad.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Mayor General Erik Rodríguez, indicó que reforzaron de inmediato el despligue de los militares y policías, tras la orden presidencial. Agregó que actuarán con “contundencia”, pero en el marco de la ley.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dijo en X que solicitó la militarización de Santa Marta, por lo que respaldó la decisión del presidente y la presencia del “Estado para garantizar la tranquilidad” de los habitantes.

Santa Marta, con aproximadamente 480.000 habitantes, es la capital del departamento de Magdalena. Las ACSN también hacen presencia en los departamentos vecinos de Cesar y La Guajira, según la policía.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares a inicios de este siglo. Las autoridades han asociado a la estructura con el narcotráfico, la intimidación a la población, las extorsiones, los secuestros y el tráfico trasnacional de armas.

La policía señaló a alias “Cholo”, abatido en la operación, como uno de los “principales articuladores de la cadena del narcotráfico hacia países de Centroamérica”, mediante el envío de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles.

A inicios de septiembre también fue abatido en un operativo policial Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, otro de los cabecillas de las ACSN.

“Aquí el que no se someta (a la justicia) será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente”, advirtió De la Espriella.

De la Espriella puso fin a un proceso de negociación con las ACSN que había instalado en 2024 su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

FUENTE: AP

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