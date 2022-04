Se dispara consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba

“Los jóvenes han optado por tomar el ron y por irse del país. Muchachos de 15, de 14 (años). Ya no hay centro de dirección; no hay un cine, no hay un teatro; no hay absolutamente nada. No hay recreación sana para que la juventud guantanamera pueda aprender algo. No, eso no existe. Aquí lo único que hay es alcohol y alcohol”, enfatizó el periodista independiente, quien agregó: