OBITUARIO: Un hombre de carácter

Cuando apenas tenía 17 años se aumentó la edad para inscribirse voluntariamente en la Brigada 2506 y, junto a sus dos hermanos mayores, batirse valiente y desventajosamente en las arenas de Playa Girón, donde fue hecho prisionero. Desde entonces y hasta su último día no dejó de combatir a favor de la democracia.

Trabajó con La Fundación Nacional Cubano-Americana, y gracias a sus conocimientos en el mundo de los seguros, los miles de cubanos que a través del Plan Éxodo entraron a los Estados Unidos, pudieron cumplir el requisito de tener un seguro médico asequible, aparte del contrato de trabajo previo. Todavía, en aquellos años, los cubanos se sentían orgullosos de no constituir una carga pública para el país que los acogía.

Luego realizó, junto a Carlos Alberto Montaner, la más formidable gestión internacional que jamás había hecho el exilio en pos de la democracia y la libertad de Cuba . Ellos abrieron las cancillerías y las oficinas presidenciales de medio mundo para nuestra causa. Fueron admitidos en las principales Internacionales de partidos políticos, y en sus fundaciones: la Friedrich Naumann, de la Internacional Liberal; la Konrad Adenauer, de la Internacional Demócrata Cristiana; e incluso la socialdemócrata. Les faltó la internacional conservadora debido a que Jorge Mas Canosa, que había tenido un éxito igual de rotundo en Washington, no creyó oportuno que la Fundación se integrara a la Plataforma Democrática, ni al pacto de Madrid.

El “Topo”, era un hombre de carácter fuerte, defendía su criterio y sus posiciones con energía y nunca lo vi darse por vencido. Eso también hay que agradecérselo, sobre todo en estos tiempos de blandenguería, donde nos invitan a rendirnos en cada esquina. Pero era también una persona amable y generosa, dispuesta a ayudar a los demás sin que se lo pidiesen. Cuando empecé de reportero en Telemundo, allá por 1992, no tenía trajes, ni dinero para comprarlos, él lo notó y me regaló los primeros sacos que usé en televisión. En los 32 años que han transcurrido desde entonces fueron innumerables sus muestras de altruismo, no sólo hacia sus amigos, sino hacia desconocidos a los que creyó necesario defender, aún a costa de chocar con fuerzas poderosas. Tal fue el caso de Oswaldo Payá, por quien profesó un gran respeto y a quien defendió a capa y espada de los injustos ataques de los que era objeto, allá y aquí.