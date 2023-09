Cubano adapta el videojuego GTA San Andreas a la realidad cubana

De acuerdo con una entrevista concedida a Diario de Cuba , el natural de Cárdenas reveló que GTA San Andreas brindaba gran accesibilidad y capacidad de adaptación para recrear el ambiente cubano. A pesar de no poder acceder a los códigos fuente, se planea una renovación casi completa del juego original. El hilo central cuenta la historia de un protagonista que regresa a Cuba con cuentas pendientes, pero evitará tocar temas políticos.

“Elegí el San Andreas porque es un juego al que la mayoría tiene acceso, en cuanto pesa poco y pide menos memoria, RAM y video; también porque es muy dinámico y me da la posibilidad de hacer bastantes cosas. Se trata de un parcheo general. Los dominios de los códigos fuentes no están revelados y yo no puedo desarmarlos, pero será una renovación casi completa del juego”, indicó el emprendedor.