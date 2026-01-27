americateve

Corea del Sur afirma que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur afirmó el martes que Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado hacia el mar.

El proyectil fue disparado desde la costa este de Corea del Norte, informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

El ministerio no proporcionó más detalles, como si se trataba de proyectil un misil o un arma de artillería.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

