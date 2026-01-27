Corea del Sur afirma que Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar

El proyectil fue disparado desde la costa este de Corea del Norte, informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur afirmó el martes que Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado hacia el mar.
El ministerio no proporcionó más detalles, como si se trataba de proyectil un misil o un arma de artillería.
