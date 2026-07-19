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Conor McGregor confirma rotura del ligamento cruzado anterior en su regreso ante Max Holloway

LAS VEGAS (AP) — Conor McGregor confirmó que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA) derecho en su acortada pelea de UFC 329 contra Max Holloway.

Conor McGregor, izquierda, intenta conectar una patada a Max Holloway en su combate de peso welter en la función de artes marciales mixtas UFC 329, el sábado 11 de julio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)
Conor McGregor, izquierda, intenta conectar una patada a Max Holloway en su combate de peso welter en la función de artes marciales mixtas UFC 329, el sábado 11 de julio de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) AP

McGregor manifestó que también sufrió daños en el menisco en la pelea del 11 de julio, que duró 1:09, y la comparó con una lesión que padeció en la pierna contraria contra Holloway en 2013.

“Actualización: fue LCA y menisco. Es la misma lesión que en la primera pelea con Holloway, solo que esta vez en la pierna opuesta. Bastante impactante”, escribió McGregor en una publicación en X el domingo.

El regreso de McGregor al octágono por primera vez en cinco años terminó de forma abrupta cuando cayó de manera incómoda al intentar conectar una patada en los segundos iniciales ante Holloway. El peleador de 38 años intentó continuar, pero el combate fue detenido cuando cayó a la lona dos veces más.

McGregor fue operado la semana pasada y dijo que está caminando sin muletas. Tiene la esperanza de volver al octágono en 2027.

“En aquel entonces volví a competir en 9 meses para pelear contra Diego Brandao. Con los avances actuales de la medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento mejorados, está totalmente dentro de mis posibilidades regresar para el próximo verano”, escribió.

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