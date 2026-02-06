Concurso de dobles de Bad Bunny en San Francisco atrae a cientos de fans

El puertorriqueño Bad Bunny, que protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, durante una conferencia de prensa en San Francisco, el 5 de febrero de 2026. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Más de 30 concursantes de toda la zona de la Bahía, incluidos hombres con el cabello rizado, mujeres con peluca y barba postiza, y un niño pequeño con un sombrero fedora, camiseta blanca y pajarita, compitieron por un premio de 100 dólares en un abarrotado restaurante mexicano el barrio de Misión.

Imitaron al cantante puertorriqueño de 31 años recreando algunos de sus looks más característicos: con el sombrero de paja, o pava, usado tradicionalmente por los agricultores en Puerto Rico, o con un gorro de aviador de piel como el que el artista ha usado en varias ocasiones desde el lanzamiento de su álbum de 2025, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. El disco ganó el premio a álbum del año en los Grammy el domingo.

Adam Fox, de 24 años, y su amigo Alejandro Kurt, de 23, viajaron desde Belmont, una ciudad a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de San Francisco, después de que a ambos, concabello oscuro rizado y barba oscura, les dijeran que se parecen a Bad Bunny.

Fox, un aspirante a actor ataviado con traje, pajarita y gafas de sol oscuras, dijo que es fanático del puertorriqueño aunque no habla español.

Su música “es como arte. No tienes que entenderla completamente. Puede ser simplemente algo hermoso”, señaló Fox.

Los concursantes imitaron el “perreo” de Bad Bunny y repitieron sus críticas a la campaña de deportación masiva del gobierno del presidente Donald Trump. Uno de los participantes, con peluca y esmoquin negro, sostenía un cartel con la frase “ICE Out” ("Fuera ICE") mientras bailaba en el atestado restaurante Tacolicious ante los vítores del público.

Pero la música del artista fue el centro de atención del concurso organizado por Mission Loteria, un grupo que promueve negocios latinos, con la gente saliendo a la calle, donde un DJ pinchó sus temas más populares y algunos con disfraces que se asemejaban al sapo concho puertorriqueño —una especie en peligro de extinción que aparece en uno de sus videos musicales— bailaban con los aspirantes.

Pamela Guo, de 33 años, se desplazó desde San José para competir vestida con un gorro de aviador, pantalones cortos y una chaqueta deportiva. Guo, que llevaba una barba pintada, dijo que es tan fanática del cantante que viajó a la Ciudad de México para verlo en concierto.

"Me encanta perrear y bailar, así que me encanta ese aspecto de su música", comentó, agregando que su último disco tiene letras más profundas que le llegan porque hablan de la humanidad compartida.

El gran premio fue para Abdul Ramírez Arroyave, un imitador profesional de Bad Bunny de Colombia, que vestía una camisa roja y un sombrero de paja sobre una peluca de cabello rizado.

Cuando se le pidió que pronunciara unas palabras después de su victoria, dijo "gracias por todo" y rompió a cantar “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” con la multitud.

Ramírez Arroyave se unió a la fiesta en el exterior del local y se tomó fotos con sus nuevos fanáticos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP