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Con hat-trick de Mbappé, Real Madrid aplasta 4-1 a Real Sociedad en regreso de Mourinho al Bernabéu

MADRID (AP) — Kylian Mbappé estrenó su cuenta goleadora de la temporada con un triplete en la victoria del Real Madrid por 4-1 sobre la Real Sociedad en la Liga de España.

Jon Aramburu de la Real Sociedad agarra del pantalón a Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido de la Liga de España, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Jon Aramburu de la Real Sociedad agarra del pantalón a Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido de la Liga de España, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Vinícius Júnior también marcó para el Madrid en el primer partido del equipo en casa durante la segunda etapa de José Mourinho como técnico.

Mbappé anotó un gol en la primera parte y dos en la segunda para guiar al Madrid al triunfo frente a la Real Sociedad, en el regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham repartió dos asistencias, incluida la del primer gol de la temporada de Vinícius en la segunda mitad.

El Madrid, con Mourinho de nuevo al mando por segunda vez, había iniciado su temporada en la liga española con una victoria ante el Espanyol.

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FUENTE: AP

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