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Columbus Crew despide al técnico asistente Federico Higuaín tras incidente con árbitra

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — El Columbus Crew de la MLS despidió al argentino Federico Higuaín como técnico de su filial, tras denuncias de abuso físico y conducta sexista hacia una árbitro.

ARCHIVO - El entonces delantero de Inter Miami Federico Higuaín saluda a los espectadores tras ser reemplazado durante el segundo tiempo del partido contra New York City FC, el 30 de octubre de 2021, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee)
ARCHIVO - El entonces delantero de Inter Miami Federico Higuaín saluda a los espectadores tras ser reemplazado durante el segundo tiempo del partido contra New York City FC, el 30 de octubre de 2021, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee) AP

Higuaín, hermano mayor de Gonzalo Higuaín, el ex delantero de la selección de Argentina y Real Madrid, cumplió recientemente una suspensión de dos partidos tras un incidente con una árbitra en un encuentro de la MLS NEXT Pro el 23 de agosto, según medios locales.

La Professional Soccer Referees Association, entidad que representa a los árbitros en Estados Unidos y Canadá, indicó en un comunicado en redes sociales que a un entrenador se le prohibió dirigir durante dos partidos después de apretar la mano de una oficial y negarse a soltarla, y también lo acusó de haberle dicho: “No lo olvides, este es un juego de hombres”.

El comunicado de la PSRA no mencionó específicamente a Higuaín, ex jugador del Columbus Crew y entrenador de Crew 2 —el filial del club— desde enero de 2025.

“Determinamos que lo mejor para nuestro club, nuestros jugadores y el personal de apoyo es destituir a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, manifestó en un comunicado Issa Tall, gerente general del Crew.

“Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más a fondo del último mes, no se han cumplido los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos”, añadió.

El comunicado del club no se refirió específicamente al incidente del 23 de agosto en un partido entre Crew 2 y Huntsville City FC.

Federico Higuaín se retiró como jugador en 2021, formando parte del Inter Miami, donde coincidió con su hermano Gonzalo.

El comunicado de la PSRA señaló que la respuesta de la liga MLS NEXT Pro al incidente —la suspensión de dos partidos— quedó “drásticamente por debajo del mensaje correcto para los participantes, los árbitros y el público”.

“Las mujeres mejoran este deporte en todos los niveles”, afirmó el comunicado. “No deberían tener que soportar intimidación o comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras oficiales han demostrado su excelencia en el escenario mundial.

“Merecen el mismo respeto, dignidad y un entorno de trabajo seguro que cualquier otro oficial”, apuntó.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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