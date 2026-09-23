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Ciclista afgana gana plata en Juegos Asiáticos tras disfrazarse de hombre para entrenar

NAGOYA, Japón (AP) — Lo fácil para Fariba Hashimi fue ganar una medalla de plata en la prueba de ruta de ciclismo femenino en los Juegos Asiáticos.

En esta imagen extraida de un video, la afgana Fariba Hashimi, quien ganó la medalla de plata en el ciclismo de ruta de los Juegos Asiáticos, charla con The Associated Press en Shinshiro, Japón, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (SNTV vía AP)
En esta imagen extraida de un video, la afgana Fariba Hashimi, quien ganó la medalla de plata en el ciclismo de ruta de los Juegos Asiáticos, charla con The Associated Press en Shinshiro, Japón, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (SNTV vía AP) AP

Lo casi imposible para la ciclista afgana fue intentar entrenar en su país. Para hacerlo, se vestía como un hombre en un lugar donde las mujeres tienen pocos derechos.

“Todo el tiempo cuando iba a entrenar me vestía como un chico”, dijo.

También contó que, cuando podía, se cubría el rostro para no ser reconocida.

“Porque a veces, cuando me reconocían, intentaban tirarme... piedra(s) o golpearme”, relató.

Hashimi ganó la plata el martes con un tiempo de 2 horas, 50 minutos y 5 segundos, lo que marcó otra etapa en un recorrido que comenzó en 2021, cuando salió de Afganistán.

“En 2021, cuando los talibanes entraron en mi país, escapé de mi país porque quería seguir mi sueño”, expresó. “Quiero mostrarles a las mujeres afganas en el mundo que... podemos tener una oportunidad”.

Hashimi habló de tener muchos sueños para las mujeres en Afganistán, sueños para ella misma y sueños que quizá tarden en hacerse realidad.

“Estoy muy, muy feliz y estoy llena de emoción. No sé cómo puedo explicárselo”, manifestó.

“Espero que algún día regrese a mi país y recorra las calles de Kabul — y que pedalee con las mujeres, lado a lado, para compartir la misma pasión”, explicó.

“Y espero que en el futuro cambien algunas cosas”, añadió. “Creo que estamos realmente cansadas de la situación de nuestro país y espero que los talibanes estén mirando. Sé cuán poderosa puede ser una mujer y por eso los talibanes tienen miedo de las mujeres”.

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El periodista de video de SNTV Raj Mohan contribuyó a este reportaje.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes

FUENTE: AP

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