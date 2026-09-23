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Christian Eriksen acuerda rescindir su contrato con club alemán tras desmayarse en el campo

WOLFSBURGO, Aelmania (AP) — Christian Eriksen ha acordado rescindir su contrato con el club alemán de fútbol Wolfsburg, casi cuatro meses después de que el mediocampista danés se desmayara en el campo por segunda vez en su carrera, informó el equipo el miércoles.

ARCHIVO - Los jugadores de Dinamarca y Ucrania acompañan a Christian Eriksen hacia una ambulancia durante un partido amistoso, el 7 de junio de 2026, en Odense, Dinamarca. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix vía AP)
ARCHIVO - Los jugadores de Dinamarca y Ucrania acompañan a Christian Eriksen hacia una ambulancia durante un partido amistoso, el 7 de junio de 2026, en Odense, Dinamarca. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix vía AP) AP

Eriksen, de 34 años, no ha jugado desde que se desplomó tras llevarse la mano al pecho durante el partido amistoso de Dinamarca contra Ucrania en Odense, Dinamarca, el 7 de junio. Su contrato debía extenderse hasta finales de junio de 2027.

“En este momento, es importante para mí estar cerca de mi familia en Dinamarca", dijo Eriksen Eriksen en un comunicado difundido por el club. "Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Fue un gran placer para mí jugar para ustedes, y recordaré con cariño este periodo”.

El incidente de junio trajo de vuelta recuerdos del paro cardíaco de Eriksen en la Eurocopa cinco años antes, cuando los jugadores formaron un círculo a su alrededor mientras recibía atención médica. Pudo salir del campo caminando por su cuenta y fue trasladado a un hospital.

Eriksen comentó en junio que estaba “bien” y que un desfibrilador cardioversor implantable, colocado para apoyar su corazón tras el incidente de 2021, había cumplido su función. Desde entonces, había estado en rehabilitación en Dinamarca.

El ex de Manchester United y Tottenham se había incorporado a Wolfsburgo como agente libre antes de la temporada 2025-26, que terminó con el descenso del equipo de la Bundesliga.

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