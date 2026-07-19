Chile registra el 5to fallecimiento a causa de sistema frontal climático

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“Queremos iniciar dando cuenta de la lamentable situación de fallecimiento de un trabajador de la empresa CGE, que hasta ayer se encontraba desaparecido”, confirmó la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, al ofrecer la actualización más reciente sobre la emergencia.

Un sistema frontal climático golpea a 10 regiones de Chile desde el lunes, lo que ha derivado en intensas lluvias, vientos y nevadas entre las zonas norte y sur del país. Ha provocado cortes de energía eléctrica, socavones de caminos, desbordes de ríos e inundaciones.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros confirmó el hallazgo de una camioneta sumergida en un estero de la comuna de Curepto, en la región Maule, que tenía en su interior el cuerpo del trabajador de la CGE. Su desaparición fue reportada mientras cumplía funciones de reposición del suministro eléctrico.

“Tenemos cinco personas lamentablemente fallecidas, cinco personas lesionadas, 1.950 personas damnificadas —concentradas principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío—, y 1.091 albergados, concentrados principalmente en la Región Metropolitana”, informó Cebrián.

Asimismo, el reporte confirmó “33.246 personas informadas como aisladas, concentradas en Atacama y Coquimbo, 34 viviendas destruidas, 1.087 viviendas con daño mayor, 14.447 viviendas con daño menor y 1.429 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos locales”. Las regiones de Copiapó, Atacama, Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso suspendieron las clases para el lunes.

Por otro lado, un socavón registrado en la comuna de Coquimbo dejó al descubierto osamentas humanas, las cuales analiza la Policía de Investigaciones.

“Había un cráneo, y por la experiencia pudimos ver tres fémures. Eso nos cuenta de que es más de una persona”, reveló a la prensa Andrés Orellana, testigo presencial del hallazgo. FUENTE: AP

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