Channing Tatum llevará su espectáculo de baile "Magic Mike Live" a Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Channing Tatum llevará la adaptación teatral de su exitosa franquicia cinematográfica "Magic Mike" a la ciudad de Nueva York, con la promesa de "subir la temperatura" en un espectáculo que ya genera bastante calor.

ARCHIVO - Channing Tatum aparece en el estreno de Roofman en Los Ángeles el 29 de septiembre de 2025. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)
“Magic Mike Live”, que ofrece muchos abdominales esculpidos y positividad sexual, abrirá su experiencia inmersiva especialmente diseñada para 425 asientos el 8 de octubre en el antiguo club nocturno Copacabana, en la esquina de la Calle 47 y la Octava Avenida.

"Vamos a subir un poco el fuego y hacerlo un poco más caliente, simplemente echarle un poco de gasolina. Es Nueva York. Así que tienes que lanzarle todo", dijo Tatum a The Associated Press.

"Magic Mike Live" le da un giro al tradicional y cursi espectáculo masculino, poniendo a las mujeres de la audiencia en primer lugar en un momento en que la masculinidad tóxica está bajo fuego.

El espectáculo presenta a 13 bailarines masculinos musculosos y una maestra de ceremonias femenina, combinando canciones, acrobacias aéreas, comedia, muchas bebidas y participación del público, solo si se desea.

"Es como un espectáculo de danza espectacular que tiene un giro sexy, y sexy para nosotros es muchas cosas. Sexy es divertido. Sexy es atlético. Sexy es inteligente. Así que tratamos de abordar la danza con todas esas cosas en mente", dijo Alison Faulk, codirectora y coreógrafa.

"Hay muy pocos espacios que están hechos pensando en las mujeres", agregó. "Este está hecho pensando en la mujer y en hacer que toda su noche sea feliz, más fácil y divertida, simplemente para relajarse. Hay pocos lugares así".

Algunas de las canciones incluirán "Pony" de Ginuwine, que aparece en las películas, "Candy Shop" de 50 Cent, "Open Up" de Gallant, "Get Up I Feel Like Being a Sex Machine" de James Brown y "Permission" de Ro James, así como música original.

Los creadores dicen que el nuevo lugar es un híbrido entre un club nocturno realmente hermoso y un espacio teatral, con múltiples bares y salones y asientos que van desde sofás hasta asientos teatrales tradicionales, taburetes de bar, mesas de cabaret y banquetes.

"Lo que realmente tratamos de hacer es crear una noche de sorpresa y deleite que te da un poco de lo que esperas y luego un montón de cosas que nunca pensaste que obtendrías", dijo Vincent Marini, director creativo y productor ejecutivo. "Lo que hicimos para el espectáculo masculino es muy similar a lo que Cirque du Soleil hizo con el circo".

Tatum, quien pasó tiempo en un espectáculo similar a Chippendale como joven bailarín antes de convertirse en estrella de cine, concibió los espectáculos al estilo de club nocturno, pero advierte a los visitantes que no esperen una versión en vivo de las películas de "Magic Mike".

"Una de las mayores razones por las que quería hacer este espectáculo era para acabar con esa vieja versión del entretenimiento masculino, porque he trabajado en esa versión y es misógina y degradante para las mujeres", señaló.

"Es un poco asqueroso. No voy a mentir. Lo hice durante unos diez meses y pensé: 'Vaya, esto es una locura. Esto es una locura'", añade. "La mayoría de las personas que terminan amando nuestro espectáculo, creo, son las que más odian ese tipo de cosas".

El éxito de las películas primero dio lugar a un espectáculo en Las Vegas en 2017 que ahora tiene sedes en Londres y Berlín y está de gira por Australia. La versión que llega a Nueva York será ajustada para reflejar la ciudad y los creadores dicen que han afinado la historia.

Tatum dice que los creadores han aprendido que las audiencias en diferentes ciudades actúan de manera diferente —las de Londres eran más formales que las de Las Vegas, por ejemplo— y que quien sea el maestro de ceremonias realmente puede cambiar la experiencia al establecer el tono.

"Esta producción de Nueva York es la culminación de 10 años de trabajo y pensamiento y de ver a millones de personas, hombres y mujeres, asistir a este espectáculo", dijo. "Queremos llegar a Nueva York con la mejor versión de esto que hayamos hecho jamás".

FUENTE: AP

