Ceferin cita necesidad de reparar confianza rota por plan de Infantino para el Mundial FIFA

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin durante un evento con escolares tras una reunión del comité ejecutivo de la UEFA en Salónica, Grecia, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Giannis Papanikos) AP

El presidente de la UEFA, en unos inusuales comentarios públicos dos meses después de iniciarse la divisiva fractura global en el fútbol , no mencionó a Infantino por su nombre, pero afirmó que “no todo el mundo pone el juego por encima de sus propias ambiciones”.

“El proyecto que hizo añicos la unidad del fútbol mundial puede ser abolido, pero la confianza que rompió no ha regresado, y repararla es nuestro trabajo ahora”, declaró Ceferin en un mensaje en video dirigido a una audiencia de ejecutivos del fútbol y de negocios en Lisboa.

Ceferin encabezó la reacción de la UEFA en julio que ayudó a frenar el plan de Infantino de vender al menos el 20% de los futuros derechos comerciales de la FIFA por 4.200 millones de dólares a inversionistas liderados por Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque Infantino abandonó el plan en cuestión de días, la UEFA indicó que trabajaría para destituirlo del cargo —antes o en la elección presidencial de la FIFA en marzo— y para preparar una denuncia penal contra él en Suiza por presunta mala gestión financiera.

“La confianza en nuestro deporte se apoya en tres pilares: unidad, transparencia y una gobernanza que sirva a muchos, no a unos pocos”, dijo Ceferin, abogado esloveno, sostuvo el miércoles:

La FIFA e Infantino han señalado que el plan para crear una escisión comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) buscaba acelerar el desarrollo del fútbol en todo el mundo, fuera de la rica base de poder de Europa.

Cuenta regresiva para encontrar un candidato electoral que desafíe a Infantino

Ceferin ha descartado ser candidato en la elección de la FIFA, en la que Infantino busca un cuarto y último mandato hasta 2031 para completar una presidencia de 15 años.

Había “muchísimos, muchísimos” posibles candidatos capaces de desafiar a Infantino, comentó Ceferin a reporteros la semana pasada en Grecia, tras una reunión del comité ejecutivo de la UEFA en Salónica.

La FIFA tiene como fecha límite el 18 de noviembre para inscribirse en la contienda electoral, cuatro meses antes de la votación de 211 federaciones miembro en Marruecos, aliado clave de Infantino y donde el organismo rector tiene su sede africana cerca de Rabat.

Los pagos sugeridos por la UEFA de 10 millones de dólares contrarrestan la oferta de 20 millones de la FIFA Los 211 miembros de la FIFA, en la práctica, ya son dueños del organismo de fútbol sin fines de lucro con sede en Zúrich, que cuenta con al menos 5.000 millones de dólares en reservas de efectivo tras el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Infantino planeaba ofrecer este año 20 millones de dólares a cada uno de los 211 miembros para que aprobaran el proyecto FFE. Habría sido una filial que controlaría decenas de miles de millones de dólares en derechos comerciales de todos los futuros Mundiales, Mundiales de Clubes y otros torneos.

La UEFA y sus aliados continentales, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, han afirmado que la FIFA puede permitirse gastar 2.100 millones de dólares entregando a cada miembro un pago único de 10 millones de dólares a partir de las reservas, sin involucrar a inversionistas.

Oferta de Infantino para revisar cómo opera la FIFA

Infantino se movió esta semana para calmar a los críticos de su presidencia ejecutiva de intervención directa al ofrecer abrir una revisión independiente de los estándares de gobernanza y de la toma de decisiones de la FIFA. Está previsto que presida una reunión de su Consejo de la FIFA, de 37 miembros —que incluye a Ceferin—, el 15 de octubre en Zúrich.

La UEFA pidió el mes pasado una revisión independiente del proyecto FFE, que se desarrolló en secreto durante el último año sin que parte de la alta dirección de la FIFA lo supiera.

Infantino tiene un historial irregular con la supervisión independiente de la FIFA. En 2017, un año antes del Mundial masculino en Rusia, la FIFA destituyó a su máximo responsable de gobernanza, quien había aplicado normas sobre conflictos de interés para impedir que Vitaly Mutko, entonces viceprimer ministro ruso, se presentara como candidato para conservar su puesto en el comité rector de la FIFA.

La destitución del académico portugués Miguel Maduro llevó a que tres de sus colegas independientes en el panel de gobernanza de la FIFA, incluida la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, jueza sudafricana, renunciaran en protesta.

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FUENTE: AP