Campeones del Mundial, incluido Thomas Müller, compran equipo portugués por 47 millones de dólares

ARCHIVO - Thomas Muller de los Vancouver Whitecaps durante el partido de la MLS contra Los Ángeles FC, el 1 de agosto de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP) AP

Thomas Müller, Mats Hummels y Lucas Hernandez —además de Yann Sommer— forman parte del grupo inversor que ha adquirido el 90% del club.

Según se informó, el grupo pagó 40 millones de euros (47 millones de dólares) al anterior propietario y presidente, Paulo Lopo, quien compró Estrela por 72.000 euros (84.000 dólares) en 2020.

Estrela confirmó el acuerdo el martes. El consorcio está encabezado por ADvantage y LEAD, con el apoyo del KI Group.

Müller y Hummels fueron piezas clave de la consagración de Alemania en el Mundial de 2014. Hernandez se coronó campeón del mundo con Francia cuatro años después.

El exarquero suizo Yann Sommer juega actualmente en el Club Brujas luego de desvincularse del Inter de Milán, los campeones de la Serie A, al final de la temporada pasada.

Müller, que está en Vancouver Whitecaps, coincidió con los otros tres en distintos momentos durante su extensa carrera en el Bayern Múnich.

Johannes Mösmang asumirá la presidencia de Estrela en lugar de Lopo. Mösmang, de 35 años, ha pasado la última década en el Bayern, trabajando en el departamento de gestión de jugadores.

Se trata de un ascenso asombroso para Estrela, que fue declarado insolvente en 2011.

Tras una fusión con Sintra en 2020, Estrela regresó a la tercera categoría del fútbol portugués antes de volver a la máxima división en 2023.

La temporada pasada terminó 15to en la Primeira Liga, de 18 equipos, y aseguró la permanencia gracias a un mejor registro en los enfrentamientos directos frente a Casa Pia, el equipo que quedó inmediatamente por debajo.

Estrela tiene su sede en Amadora, a 10 kilómetros (seis millas) al noroeste de Lisboa.

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FUENTE: AP