Bukayo Saka se lesiona calentando antes del partido del Arsenal contra Leeds en la Liga Premier

Compartir en:









Bukayo Saka, del Arsenal, en el campo durante el calentamiento previo al partido de la Premier League inglesa entre el Nottingham Forest y el Arsenal en Nottingham, Inglaterra, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP/Dave Shopland) AP

La lesión no especificada significó un cambio de última hora para el líder de la Liga Premier, con Noni Madueke nombrado en lugar de Saka.

El Arsenal llegó al partido tras una racha de tres partidos sin ganar en la liga, lo que había reducido su ventaja en la cima a cuatro puntos.

Kai Havertz fue incluido en la alineación titular de la liga por primera vez en casi un año después de problemas en el tendón de la corva y la rodilla. El internacional alemán anotó en la victoria del Arsenal en la Liga de Campeones contra el Kairat Almaty el miércoles.

“Ha pasado mucho tiempo, pero se vio muy bien (contra el Kairat). Con el tipo de juego que esperamos, decidimos contar con él. Tenemos mucho tiempo para cambiar cosas y entender el contexto que tenemos más adelante en el juego para hacer cambios”, afirmó Arteta.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP