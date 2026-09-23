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Bradley supera los 200 ponches y guía a los Mellizos a la victoria 3-2 ante Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Taj Bradley, limitó a los Gigantes a una carrera con tres hits en seis entradas, y los Mellizos de Minnesota derrotaron el martes 3-2 a San Francisco.

El lanzador de los Mellizos de Minnesota Taj Bradley lanza en la cuarta entrada ante los Gigantes de San Francisco el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
El lanzador de los Mellizos de Minnesota Taj Bradley lanza en la cuarta entrada ante los Gigantes de San Francisco el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Bradley (12-6) ponchó a Drew Gilbert para abrir la primera entrada, su 200mo esta temporada. Se convirtió en el noveno lanzador de las Grandes Ligas en alcanzar la marca de 200 ponches en 2026 y terminó el juego con seis ponches, para llegar a 205 en el año.

Su anterior récord personal era de 154, establecido con Tampa Bay en 2024.

San Francisco anotó una carrera en la novena y tuvo corredores en primera y segunda con dos outs antes de que Jeff Hoffman ponchara al venezolano Victor Bericoto tirándole a un slider en cuenta de 3-2 para conseguir su sexto salvamento.

El abridor de los Gigantes, Anthony Molina (3-2), retiró a los primeros 10 bateadores de Minnesota antes de que Brooks Lee conectara un sencillo con un out en la cuarta entrada. Molina llevó una ventaja de 1-0 a la sexta.

Luego, con un out, Ryan Kreidler pegó un sencillo, y Luke Keaschall conectó un triple al hueco entre el jardín izquierdo y el central que empató el juego 1-1. Lee siguió con un sencillo al jardín derecho para impulsar a Keaschall y poner arriba a los Mellizos.

Molina permitió esas dos carreras con cuatro hits en seis entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

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