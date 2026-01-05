americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivia: sindicatos rompen con Paz y arrecian protesta por recortes de subsidio a combustibles

LA PAZ, Bolivia (AP) — La principal central obrera de Bolivia anunció el lunes que rompe los contactos con el nuevo gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz luego de su rechazo a dar marcha atrás en la suspensión del subsidio a los combustibles, y arreció su protesta en las calles.

Miembros de la Central Obrera Boliviana se enfrentan con la policía durante una protesta contra el recorte de los subsidios a los combustibles en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán)
Miembros de la Central Obrera Boliviana se enfrentan con la policía durante una protesta contra el recorte de los subsidios a los combustibles en El Alto, Bolivia, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Freddy Barragán) AP

Poco antes de una reunión con la Central Obrera Boliviana (COB), a la que el gobierno había convocado, Paz dijo en otra ceremonia pública que no pensaba retroceder en los recortes de subsidio a los combustibles, que decretó después de asumir para afrontar la grave crisis económica de la nación andina.

Tras esa declaración, el dirigente sindical Mario Argollo abandonó la reunión. “El gobierno ha dicho que no abrogará y el pedido de nuestras bases es la abrogación, seguiremos y masificaremos la protesta”, declaró a los medios de prensa.

La marcha de mineros, maestros estatales, fabriles e indígenas congestionó las calles del centro de La Paz y derivó en fuertes choques con la policía tras la ruptura del diálogo. A pesar del abandono de la COB el diálogo oficialista continuó con otros sectores informales y transportistas no afiliados a esa matriz sindical.

Paz decretó en víspera de la Navidad el fin del subsidio a los carburantes, duplicó el precio de la gasolina y el diésel que el país importa lo que derivó en un alza de tarifas del transporte y en el precio de los alimentos. La medida, sin embargo, no provocó un estallido social como muchos temían y acabó con la crónica escasez de combustibles y las kilométricas colas en estaciones de servicio.

“Ya no hay escasez de combustibles y la cotización del dólar se está estabilizando. Las medidas están dando resultados”, aseguró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante la reunión.

El decreto de ajuste incluye una autorización “excepcional y temporal” al Banco Central para contraer préstamos y emitir bonos destinados a restablecer la estabilidad macroeconómica, que los sindicatos interpretan como “entreguista” al “eliminar la fiscalización del Legislativo”, según Argollo.

La COB fue aliada de los entonces gobiernos de izquierdista de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y busca recuperar fuerza como principal fuerza opositora a Paz tras el derrumbe de la izquierda en las pasadas elecciones.

Para al mandatario se trata de un primer pulso con los sindicatos en las calles de cara a “consolidar su gobierno y su reforma”, dijo el analista Antonio Gómez.

La “protesta tiene móviles políticos, la COB no tiene planteamientos, es un núcleo pequeño de dirigentes vinculado a Evo Morales que fue parte del descalabro económico de 20 años de ese gobierno. No vienen a dialogar, sino a romper negociaciones”, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Paz se alineó con el gobierno estadounidense y anunció nuevas normas para atraer inversiones al país tras 20 años de orientación estatista, pero aún no logró concretar un millonario fondo de 3.500 millones de dólares para sacar al país de un déficit fiscal en torno al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), según el gobierno.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter