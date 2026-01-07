Barcelona arrasa 5-0 a Athletic Bilbao en semifinales de la Supercopa de España

Compartir en:









Los jugadores del Barcelona celebran tras marcar el quinto gol en la victoria 5-0 ante Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

En otra edición del torneo en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick sometió a sus rivales vascos con una ráfaga de cuatro goles en un lapso de 16 minutos en el primer tiempo. Los azulgranas arrasaron con su astro Lamine Yamal observando desde el banco.

Ferran Torres aprovechó un tiro fallido de Fermín López para poner en marcha la paliza a los 23 minutos en el Estadio Alinma de Yeda.

Fermín capitalizó un pase de Raphinha a los 30 y Roony Bardghji coló un disparo bajo el arquero rival Unai Simón, cuatro minutos después.

Raphinha continuó con un disparo fulminante para vencer a Simón a los 38 antes de que el delantero brasileño sentenciar la amplia victoria a los 52.

Lamine ingresó cerca del final. Debería estar fresco para la final del domingo contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid, que disputarán su semifinal el jueves.

El Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España y actualmente lidera La Liga.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP