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Baldwin logra récord personal, Riley suma 2 y Bravos vencen 8-5 a Rangers

ATLANTA (AP) — Austin Riley y Drake Baldwin conectaron dos jonrones cada uno y los Bravos de Atlanta vencieron 8-5 a los Rangers de Texas el domingo para ganar la serie de tres juegos en un duelo entre equipos que ocupan el primer lugar.

Austin Riley, de los Bravos de Atlanta, completa el swing tras conectar un jonrón solitario contra los Rangers de Texas durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 19 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
Austin Riley, de los Bravos de Atlanta, completa el swing tras conectar un jonrón solitario contra los Rangers de Texas durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el domingo 19 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Baldwin logró un récord personal de cinco hits y Riley tuvo tres hits y remolcó cuatro carreras.

Los Bravos, líderes del Este de la Liga Nacional, ganaron dos de tres a los Rangers, líderes del Oeste de la Liga Americana. Los Braves se adjudicaron su 21.ª serie de la temporada, igualando su total de 2025.

Wyatt Langford sumó tres hits por Texas, incluido un jonrón en la novena entrada ante el cerrador cubano de los Bravos, Raisel Iglesias.

Riley conectó jonrón en cada uno de sus dos primeros turnos al bate contra Nathan Eovaldi (9-8). Eovaldi, que permitió cuatro carreras en cuatro entradas, ha recibido 22 jonrones esta temporada, la tercera cifra más alta en sus 15 campañas en las Grandes Ligas. Permitió 23 jonrones en 2016 y 2024.

Grant Holmes (6-4) permitió tres carreras en cinco entradas. Los Bravos ganaban 4-0 antes de que Texas anotara tres carreras en la quinta. Langford pegó un doble impulsor en ese episodio. ___

FUENTE: AP

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