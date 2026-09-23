Atasco en Nueva York: Refuerzan la seguridad en la ONU para la Asamblea General

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Banderas ondean en la sede de Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026 en la sede de Naciones Unidas mientras un efectivo de las fuerzas de seguridad vigila la zona. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Por primera vez, en una aparente respuesta al aumento de las amenazas, el personal de seguridad de la ONU exigió que todo el personal y los diplomáticos de menor rango pasaran sus pertenencias por un escáner.

El problema era que solo había dos máquinas para los cientos de personas que intentaban entrar al edificio por el acceso de personal entre las 8 y las 9 de la mañana del martes, cuando comenzó la asamblea. Muchos sufrieron largas demoras y algunos estaban desesperados.

Las caravanas que trasladaban a presidentes, primeros ministros y monarcas al edificio tenían prioridad en las calles cercanas y el tránsito solía quedar completamente detenido.

Mientras tanto, la Primera Avenida —que va hacia el norte junto al complejo de la ONU— estaba cerrada al tráfico normal. Solo podían entrar los autos oficiales. Eso hizo que muchos vehículos que intentaban ir hacia el norte empleasen la calle más cercana en esa dirección, la Tercera Avenida.

La policía también cerró esa vía a media tarde del martes, tras el reporte de un paquete sospechoso, lo que complicó aún más el tráfico para los neoyorquinos.

La policía indicó que recibió una llamada alrededor de las 3 de la tarde del martes sobre un paquete sospechoso cerca de Calle 43 Este y la Tercera Avenida, lo que motivó la intervención del escuadrón antibombas y otros agentes.

El objeto, según la policía, resultó ser inofensivo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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