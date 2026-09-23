Ataques rusos hieren a 7 en Ucrania y dañan estructuras

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el miércoles que sus fuerzas realizaron “ataques grupales” nocturnos con drones contra “instalaciones del sector militar-industrial y energético, centros logísticos y embarcaciones marítimas” de Ucrania.

En Kiev y la región circundante fueron alcanzadas una instalación de almacenamiento y una instalación industrial utilizada para almacenar y fabricar drones, indicó el ministerio.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev informó que tres personas resultaron heridas en la ciudad y añadió que un almacén en el distrito Holosiivskyi de Kiev sufrió daños y se incendió, mientras que una gasolinera y un edificio de oficinas del distrito también resultaron dañados.

En el distrito Solomianskyi, restos de drones cayeron en zonas abiertas entre edificios residenciales y en otro lugar. En el distrito Darnytskyi, los restos cayeron en un área abierta de una zona no residencial y una gasolinera resultó dañada, señaló la administración.

En la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev, dos personas resultaron heridas en un ataque ruso contra una empresa, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en una publicación en Telegram.

Y en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dos hombres de 37 y 39 años resultaron heridos por un ataque que provocó un gran incendio en un centro comercial. Los servicios de emergencia indicaron que el fuego se extendió por unos 6.000 metros cuadrados (1,5 acres) antes de ser controlado.

Añadieron que los equipos de emergencia trabajaron en condiciones difíciles, ya que la amenaza de nuevos ataques los obligó a detener periódicamente las operaciones y buscar refugio.

En la región sureña de Odesa, Rusia también atacó edificios de almacenes, lo que desató un gran incendio. Los bomberos afrontaron condiciones complicadas, ya que las repetidas alertas de ataque aéreo, la estructura del edificio y la gran cantidad de mercancías en su interior dificultaron los esfuerzos para extinguir las llamas, indicó el servicio.

Rusia afirmó que en Odesa fueron alcanzados tres centros logísticos utilizados para almacenar artículos militares y de doble uso. El Ministerio ruso de Defensa agregó que otra estructura utilizada para guardar componentes de drones fue alcanzada en el área más amplia de la región de Odesa.

El ministerio añadió que en el mar también fue alcanzado un carguero “que transportaba suministros militares al puerto de Odesa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP