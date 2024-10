AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una mujer se prepara para atrapar un frisbee durante un gran apagón tras un problema en una importante central eléctrica en La Habana, Cuba, el 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Una persona asiste al desfile anual de zombis en Santiago, Chile, el 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas caminan por una zona del río Amazonas que muestra signos de sequía, en Santa Sofía, a las afueras de Leticia, Colombia, el 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes preparan sopa en un fuego de leña al aire libre durante un apagón tras un problema en una importante central eléctrica, en La Habana, Cuba, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Varios niños avanzan montados en un carrito por la carretera de Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas, el 22 de octubre de 2024, como parte de un grupo de migrantes que esperan llegar a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos. (AP Foto/Edgar H. Clemente) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Buques de mercancías esperan para cruzar el Canal de Panamá, en el lago Gatún, en Colón, Panamá, el 2 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes usan cuerdas para depositar el féretro del asesinado sacerdote católico y activista Marcelo Pérez en una tumba, en el patio de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en el estado de Chiapas, México, el 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Isabel Mateos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, que pasó más de dos años en prisión acusado de lavado de dinero, habla con reporteros antes de asistir a una vista para solicitar el arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial, en la Ciudad de Guatemala, el 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer echa cera de una vela en la espalda de Valentín Solís, un devoto que cumple con una penitencia, a las afueras de la iglesia de San Felipe, en Portobelo, Panamá, el 21 de octubre de 2024, durante la fiesta anual en honor del Cristo Negro encontrado en la orilla en 1658. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos descansan tras llegar a rastras a la iglesia de San Felipe, en Portobelo, Panamá, el 21 de octubre de 2024, durante la fiesta anual en honor de la emblemática figura del Cristo Negro que fue encontrada en la orilla en 1658. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved