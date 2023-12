AP FOTOS: Las imágenes de 2023 exhiben un año violento y vibrante en Latinoamérica

Haitianos detenidos para deportación miran desde el interior de un vehículo en el puente fronterizo entre Dajabón, en República Dominicana, y Haití, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ricardo Hernández) Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved

Un ferri naveda por una zona severamente afectada por la sequía en el río Amazonas, cerca de Manacapuru, Brasil, el 27 de septiembre de 2023. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los cuerpos de policías asesinados apilados contra una pared en El Papayo, en el estado de Guerrero, México, el 23 de octubre de 2023, donde el jefe de Seguridad local y agentes fueron disparados en una emboscada mortal el día anterior. (AP Foto/Bernardino Hernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista llega en un vehículo americano clásico para un show en el Salón Tropicana en La Habana, Cuba, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los novios Isaac Medina, en el centro, y Jazmín González observan el eclipse solar anular, más conocido como anillo de fuego, antes de comenzar su ceremonia, en Mérida, México, el 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Martin Zetina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un manifestante vestido como el Joker, el villano de la saga de Batman, con una bandera panameña en una protesta con un contrato-ley de minería entre el gobierno y la filial local de la compañía canadiense First Quantum, en Ciudad de Panamá, el 31 de octubre de 2023. Semanas después, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato minero. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fans argentinos del club Boca Juniors reunidos en la playa de Copacabana un día antes de que su equipo se enfrentara al Fluminense en la final de la Copa Libertadores de fútbol, en Rio de Janeiro, Brasil, el 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ciudadanos asisten a una vigilia por los muertos que dejó la protesta social derivada de la destitución del presidente Pedro Castillo, en Juliaca, Perú, el 10 de enero de 2023. (AP Foto/José Sotomayor) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personas nadan en el río Renaico bajo un cielo pintado de naranja por el humo de incendios forestales en Renaico, Chile, el 4 de febrero de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vecinos y parientes de Máximo Jerez, un niño de 11 años asesinado por un hombre armado que atacó en su fiesta de cumpleaños, destruyen la casa del presunto tirador, en el barrio de Los Pumitas de Rosario, Argentina, el 6 de marzo de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un militar lleva a un perro rescatado de los escombros de un edificio destruido por un deslave de tierra que enterró decenas de casas, en Alausí, Ecuador, el 27 de marzo de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un vendedor de verduras espera la llegada de clientes en la "Feria de Ramos," en El Alto, Bolivia, el 2 de abril de 2023. La feria, que comenzó como una forma de recrear los mercados de víveres de tiempos bíblicos, está ahora protagonizado por todo tipo de comercio informal. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios deportistas en un partido de fútbol durante los Juegos Indígenas, en la comunidad de Tapirema de Peruibe, Brasil, el 22 de abril de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador fumiga un vecindario contra el mosquito vector del dengue en Caracas, Venezuela, el 12 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Litio procesándose en una piscina de sal en la mina SQM bajo el sol del desierto de Atacama en Chile, el 18 de abril de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Migrantes cruzan el Río Bravo hacia Estados Unidos con un bebé en una maleta, visto desde Matamoros, México, el 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un migrante interpela a uniformados de la Guardia Nacional de Texas al otro lado de una barrera de púas metálica en el Río Bravo, visto desde Matamoros, México, el 11 de mayo de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes haitianos atraviesan un río a su paso por el Tapón del Darién, desde Colombia a Panamá con el objetivo de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policía en posición de guardia al otro lado de una ventana quebrada por simpatizantes del presidente saliente Jair Bolsonaro, que irrumpieron el palacio presidencial de Planalto en un presunto intento de forzar su regreso al poder, en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El líder indígena Cacique Raoni y el nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva juntos en el palacio presidencial de Planalto tras la ceremonia de toma de posesión, en Brasilia, Brasil, el 1 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadoras y pescadores tiran de una red de pesca en la costa de Chuao, Venezuela, el 7 de junio de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El gran futbolista Pelé yace en el estadio de Vila Belmiro en Santos, Brasil, el 2 de enero de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del líder opositor de Santa Cruz Luis Fernando Camacho que enfrenta cargos por terrorismo, protestas contra su detención, con bloqueos de carretera en Santa Cruz, Bolivia, el 3 de enero de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante contra el gobierno, que viajó a la capital para marchar contra la presidenta peruana Dina Boluarte, es detenido en enfrentamientos con la policía en Lima, Perú, el 19 de enero de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados a la música en el festival "Acá estamos", como celebración del Mes de la Historia de la Mujer, en Montevideo, Uruguay, el 19 de marzo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un bailarín ajusta su traje antes del desfile en homenaje a Santo Tomás, el patrón de Chichicastenango en Guatemala, el 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La entrenadora Adriana Ayala posa para un selfie con un perro policía en una exhibición por la conmemoración de los 212 años de Independencia de Paraguay, en Asunción, el 14 de mayo de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El volcán Popocatépetl expulsa ceniza y gases, visto desde Santiago Xalitzintla, México, el 24 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Nilas bailan en el festival Wyra'whaw en el centro del ritual de Ramada, en la comunidad de Tenetehar Wa Tembe, localizada en el territorio indígena de Alto Río Guamá en el estado de Pará, Brasil, el 10 de junio de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una participante espera a ser presentada en un lateral durante el certamen de belleza de Miss Cholita Paceña 2023, en el Valle de la Luna, a las afueras de La Paz, Bolivia, el 23 de junio de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes esperan en clase a la llegada de su profesora en la escuela mixta de la Divina Providencia Wesleyana, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de junio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante contra el gobierno, vestida como una barbie con un arma de mentira, participa en una convocatoria de protesta para exigir elecciones inmediatas a la presidenta peruana Dina Boluarte y justicia para los asesinados en las protestas de inicio de año, tras la destitución como presidente de Pedro Castillo en Lima, Perú, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes y activistas ambientales miran a una tortuga marina Cardon avanzar hasta el océano tras ser liberada por conservacionistas, en la playa de La Sabana, Venezuela, el 16 de julio de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios policías aguardan bajo la lluvia en vigilancia del perímetro del Tribunal Supremo Electoral mientras manifestantes marchan en apoyo del proceso electoral, en Ciudad de Guatemala, el 8 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas lloran junto al cadáver de un hombre, asesinado en circunstancias desconocidas, en una calle de Durán, Ecuador, el 21 de julio de 2023, en medio de una ola de violencia que las autoridades atribuyen a la lucha de territorio entre bandas del crimen organizado. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niños vestidos de militar esperan al inicio del desfile del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift durante su actuación en el estadio Monumental en un concierto de su gira Eras Tour en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. Miles de fans, llamadas "swifties", acudieron al primer concierto de la estrella musical en Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una ventana encuadra una parte de la línea costera, con restos de árboles arrastrados por el aumento del nivel del mar en la comunidad costera de El Bosque, del Golfo de México, en México, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un devoto vestido en un traje de plumas y tocando un acordeón rinde tribuyo a San Francisco Solano, durante la procesión en honor al santo en Emboscada, Paraguay, el 24 de julio de 2023. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cerdo, cubierto por una gruesa capa de verdín que crece en el Lago Maracaibo, olisquea el suelo en busca de comida, en la orilla del lago en Maracaibo, Venezuela, el 10 de agosto de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jorge Barroso, vestido de Santa Claus, es trasladado por sus ayudantes en una visita a una comunidad selvática por la orilla para repartir regalos a los niños en esa zona de la cuenca del Amazonas cerca de Careiro da Varzea, en el estado de Amazonas, Brasil, el 16 de diciembre de 2023. (AP Foto/Edmar Barros) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de caimanes en el río casi seco de Bento Gomes en la zona húmeda del Pantanal cerca de Poconé, en el estado de Mato Grosso, Brasil, el 15 de noviembre de 2023. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las guías indígenas Aymara, conocidas como las "cholitas escaladoras", Suibel Gonzáles, a la izquierda, y su madre Lidia Hauyllas, suben por la cumbre del Huayna Potosí, a las afueras de El Alto, Bolivia, el 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía carga a un hombre herido en violentos enfrentamientos, mientras les llevan en motocicleta, en el distrito de Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe, Haití, el 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El aspirante presidencial Javier Milei utiliza una motosierra en en acto de campaña La Plata, Argentina, el 12 de septiembre de 2023. Milei ganó la presidencia en el balotaje del 19 de noviembre. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policías hacen guardia mientras nieva en un supermercado, tras reportarse un intento de asalto al establecimiento, en Bariloche, Argentina, el 23 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una migrante venezolana se ríe mientras bromea con su esposo, que le regaló flores recogidas del campo aledaño, mientras esperan en las vías la llegada de un tren de carga que les lleve hacia el norte, en Huehuetoca, México, el 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes en su ruta hacia Estados Unidos sentados en el techo de un tren de carga con dirección al norte, en Irapuato, México, el 23 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policías subidos sobre la pala de una máquina excavadora mientras retiran barricadas en un operativo contra el crimen organizado en el complejo de favelas de Maré de Rio de Janeiro, Brasil,el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved