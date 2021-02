Residentes en Cuba y Repatriados no podrán regresar a Estados Unidos en los vuelos humanitarios

ECASA amplió que solamente pueden abordar esos vuelos los extranjeros o los emigrados (los cubanos que hayan perdido la ciudadanía, residencia o todo derecho en la Isla). Como sucedió en situaciones anteriores, cuando se posee doble ciudadanía o doble residencia, prima la ciudadanía cubana estando en territorio de la Isla.

“Aunque vivas fuera si tienes derecho no puedes salir, mi primo y yo somos residentes en USA y a él no lo dejaron salir pero igual si quiere pueden probar y verán”, señaló otro usuario al respecto. “Es verdad no dejan abordar”, confirmó otro usuario sobre la situación de los vuelos de repatriación desde La Habana a Miami.