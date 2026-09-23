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Álvarez pega su 41er jonrón e impulsa 3 en blanqueada 7-0 de Astros ante Marineros

SEATTLE (AP) — El cubano Yordan Alvarez reanudó su impulso hacia la Triple Corona con un jonrón y tres carreras impulsadas, y los Astros de Houston vencieron el martes 7-0 a los Marineros de Seattle para igualar a Texas en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

El bateador designado de los Astros de Houston Yordan Álvarez batea un sencillo remolcador en la primera entrada ante los Marineros de Seattle el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kevin Ng)
El bateador designado de los Astros de Houston Yordan Álvarez batea un sencillo remolcador en la primera entrada ante los Marineros de Seattle el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kevin Ng) AP

Houston cortó una racha de tres derrotas y empató a los Rangers con marca de 78-79 después de que perdió 6-3 en casa ante los Mets de Nueva York. A ambos equipos les quedan cinco juegos, y los Astros tienen el desempate por enfrentamientos directos.

Seattle (73-84) está al borde de quedar eliminado de los playoffs, una temporada después de ganar el Oeste de la Liga Americana por primera vez en 24 años y de quedarse a una victoria de la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial.

´Álvarez conectó un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín derecho en la séptima entrada para empatar al dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, en el liderato de la Liga Americana con 41 jonrones. Álvarez es primero en promedio de bateo con .314 y suma 102 carreras impulsadas, seis menos que el toletero de los Orioles de Baltimore, Pete Alonso, quien lidera la Liga Americana.

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FUENTE: AP

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