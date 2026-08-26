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Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Un militar murió y tres más resultaron heridos el miércoles tras un ataque con explosivos lanzados con un dron en el suroeste de Colombia que fue presuntamente perpetrado por una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informó el ejército.

Los militares desarrollaban operaciones en la zona rural del convulso municipio de Buenos Aires cuando fueron atacados "mediante el lanzamiento de artefactos explosivos” desde un dron, indicó el reporte.

El ejército lamentó en un comunicado la muerte del soldado Alejandro López Quintero a causa de las heridas, pese a recibir los primeros auxilios de los enfermeros de combate.

La acción bélica fue atribuida preliminarmente por el ejército a integrantes de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del “Estado Mayor Central”, la más numerosa de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC.

Al menos 21 personas fallecieron y 145 resultaron heridas por ataques con uso de drones entre enero y mayo, un aumento del 146% con respecto al mismo periodo del año anterior, dijo el lunes la estatal Defensoría del Pueblo.

El conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió a inicios de agosto la presidencia, ha prometido reforzar las operaciones militares en contra de los grupos armados ilegales y cerró la puerta a las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).

FUENTE: AP

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