Al menos 930 personas han muerto en el brote de ébola en República Democrática del Congo

Trabajadores de salud implicados en la respuesta congoleña al brote de ébola hacen huelga en protesta por la falta de salarios en Bunia, República Democrática del Congo, el miércoles 15 de julio de 2026. (AP Foto/Constant Same Bagalwa) AP

El ministerio de Salud indicó que las muertes se registraron entre los 2.344 casos confirmados hasta el sábado, según informó durante la noche del domingo al lunes. En las 24 horas previas se contabilizaron 37 nuevas muertes, una de las cifras diarias más altas.

El brote de ébola, que se declaró en el este de Congo el 15 de mayo, es el brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro. El virus de Bundibugyo, responsable del brote, es menos común que otros que causan la enfermedad del ébola, y no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados.