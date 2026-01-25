americateve

Aerolíneas y aeropuertos de EEUU se preparan para un día difícil por una gran tormenta invernal

LAS VEGAS (AP) — Una enorme tormenta invernal preparó el escenario para un día de desplazamientos difíciles el domingo en Estados Unidos. Las aerolíneas advirtieron sobre cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más transitados del país.

La torre de control en el aeropuerto de Love Field se ve en medio de una oleada de tiempo invernal que ha afectado al tráfico del aeropuerto normalmente muy transitado, el sábado 24 de enero de 2026 en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

La nieve generalizada, el aguanieve y la lluvia helada amenazaban a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un área que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Después de barrer el sur, los meteorólogos dijeron que se esperaba que la tormenta se moviera hacia el noreste, dejando caer alrededor de 30 a 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Más de 13.500 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos desde el sábado, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Aproximadamente 9.600 de esos vuelos estaban programados para el domingo. La empresa de análisis de aviación Cirium dijo que según sus datos, el domingo supondrá el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia, con más del 29% de todos los vuelos de salida de Estados Unidos anulados.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington advirtió a los viajeros en su sitio web sobre cancelaciones de vuelos generalizadas. Casi todas sus salidas programadas para el día —414 vuelos, o el 97%— han sido cancelados.

También se esperaban interrupciones significativas en los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, hogar del aeropuerto más concurrido del país, así como en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto LaGuardia.

American Airlines había cancelado más de 1.400 vuelos para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron cada una sobre 1.000 cancelaciones para el día, mientras que United Airlines tuvo más de 800. JetBlue tuvo más de 560 vuelos cancelados, que suponen aproximadamente el 70% de su programación para el día.

Mi vuelo fue cancelado, ¿y ahora qué?

Si ya esta en el aeropuerto, haga fila para hablar con un representante de servicio al cliente. Si aún está en casa o en su hotel, llame o conéctese en línea para comunicarse con el personal de reservas de su aerolínea. De todos modos, también ayuda investigar vuelos alternativos mientras uno espera para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas le reprogramarán en un vuelo posterior sin cargo adicional, pero depende de la disponibilidad de asientos libres.

¿Puedo obtener un pasaje en otra aerolínea?

Puede, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en el vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, dicen que pueden ponerle en una aerolínea asociada, pero incluso entonces, puede ser un acierto o un error.

¿Tengo derecho a un reembolso?

Si su vuelo fue cancelado y ya no desea hacer el viaje, o ha encontrado otra manera de llegar a su destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarle el dinero, incluso si compró un boleto no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

La aerolínea podría ofrecerle un crédito de viaje, pero tiene derecho a un reembolso completo. También tiene derecho a un reembolso de cualquier tarifa de equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no pudo utilizar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

