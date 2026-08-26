Acusada de matar a diplomático estadounidense en Myanmar es sentenciada a cárcel por tema migratorio

El tribunal del municipio de Kamayut, en Yangón, declaró culpable a Pavinee Supasirivisan el martes en virtud de una disposición aplicable a cualquier ciudadano extranjero que cometa un delito en el país, según el abogado.

El cargo conlleva una pena que va de seis meses a cinco años, indicó el abogado bajo condición de anonimato para evitar posibles represalias del gobierno respaldado por los militares de Myanmar, que ejerce un estricto control sobre la información. Pavinee está detenida en la prisión de Insein.

Ni funcionarios de Estados Unidos ni de Myanmar han identificado públicamente al fallecido, pero el New York Post y otros medios occidentales lo han identificado como Daniel Paul Riva, de 43 años, quien se desempeñaba como suboficial regional asistente de seguridad del Departamento de Estado. Un obituario en línea de alguien con ese nombre tiene el mismo día de fallecimiento que el de la víctima y recuentos sobre trabajos en misiones diplomáticas de Estados Unidos.

El Departamento de Estado había confirmado la muerte de un empleado pero se negó a proporcionar más información, incluido el nombre de la víctima, alegando razones de privacidad.

Pavinee fue arrestada después de que el diplomático fuera hallado muerto con heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello el 11 de mayo en el Sakura Residence & Hotel, un establecimiento popular entre diplomáticos, empresarios y otros visitantes internacionales que está a aproximadamente 1½ kilómetros (una milla) de la embajada estadounidense.

La policía abrió un caso bajo la disposición correspondiente por asesinato, que conlleva una pena que va de 10 años de prisión a la pena de muerte. Pero no está claro si se le ha imputado formalmente el delito de asesinato, o incluso si la investigación por homicidio sigue en curso, señaló el abogado.

Un funcionario del departamento de inmigración y población del municipio de Kamayut confirmó su condena por violar la ley migratoria, pero no quiso dar más detalles. Habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Los militares derrocaron a la líder democráticamente electa Aung San Suu Kyi en 2021, lo que dio lugar a protestas generalizadas que han degenerado en una guerra civil.

Las autoridades rara vez hablan con los medios, que están estrictamente controlados. La policía que investiga el caso, la embajada tailandesa en Yangón y el tribunal que la condenó se negaron a hacer comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP